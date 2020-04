Barga



Coronavirus, Fornaci piange la scomparsa di Paolo Rossi

domenica, 5 aprile 2020, 17:42

Un’altra vittima per quanto riguarda i contagi da Coronavirus nella RSA di Gallicano. Questa volta, dopo Borgo a Mozzano con due vittime, ad essere toccata è la comunità di Fornaci nel comune di Barga. La notizia viene resa nota dallo stesso comune.

Si tratta di Paolo Rossi, 78 anni, cittadino di Fornaci molto conosciuto nella comunità, soprattutto per il suo impegno nella vita della realtà cattolica del paese.

Anche in questo caso, come già in una situazione che si era verificata a Filecchio nei giorni scorsi, l’uomo, che era ricoverato presso la RSA di Gallicano in già precarie condizioni di salute, era risultato positivo al Coronavirus, ma non è dato sapere per il momento se la morte sia effettivamente sopraggiunta per il virus o se comunque il contagio abbia in qualche modo aggravato la situazione. Saranno poi le autorità sanitarie in futuro a stabilire le esatte cause della morte che comunque, in questa situazione di emergenza, viene per il momento attribuita al Coronavirus.

Non ci saranno naturalmente i funerali. La salma dell’uomo domani sarà seppellita nel cimitero di Loppia. Alla famiglia, giungano le condoglianze dell’amministrazione comunale.