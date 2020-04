Barga



Il negozio "Contro 21" a Fornaci compie 10 anni

lunedì, 20 aprile 2020, 15:12

Il negozio "Contro 21", in via della Repubblica a Fornaci di Barga, taglierà giovedì 23 aprile l'importante traguardo dei 10 anni di attività. Per l'occasione, il titolare Stefano Rigali "Rigio" ha ripercorso le tappe del proprio percorso invitando tutti a brindare non appena l'emergenza Coronavirus sarà lasciata alle spalle.



Ecco la lettera:



"Ciao a tutti sono Stefano,

giovedì 23 aprile 2020, è il compleanno della mia attività: compie 10 anni!!

Il 23 aprile 2010 Contro21 alzava il sipario in Via della Repubblica n. 250 a Fornaci di Barga - per gli storici, nel famoso negozio “del Raul”.

Dopo anni di Controvento a me e a Paolino veniva voglia di Contro21: vestire dal jeans in poi, ogni adolescente, adulto o nonno che avesse voluto sceglierci.

Correva l’anno 2013 quando facevamo il nostro secondo step, trasformando lo storico e apprezzato negozio fotografico “del Silvano” nella nostra nuova casa, in via Repubblica n. 168 a Fornaci di Barga, portando avanti la stessa filosofia.

Il terzo step coincide con la mia “maturità lavorativa” quando decidevo di camminare “da solo” continuando con questo progetto.

Oggi, in piena era “Covid-19”, festeggiamo, con una modalità inconsueta, il traguardo dei 10 anni di attività!

Ci tengo tantissimo a ringraziare tutti gli amici che in questi dieci anni mi hanno dato la possibilità di fargli indossare un capo di Contro21.

Contro21 è anche una famiglia per questo aggiungo un “grazie speciale” a tutti coloro che mi hanno aiutato e supportato in questo percorso di vita.

In attesa di brindare insieme vi saluto e vi abbraccio da 1.8 metri di distanza".

Stefano Rigali “Rigio”