Incendio a Fornaci, scatta l'ordinanza del sindaco: "Limitare le attività all’aperto"

venerdì, 24 aprile 2020, 11:06

Momenti di paura a Fornaci di Barga a causa di un incendio scoppiato intorno alle 10 di stamattina che ha interessato il negozio Vorwerk Folletto di Luca Carrara, in via della Repubblica, a Fornaci di Barga. Video

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:38

Fratelli d'Italia Barga si è interrogata sulle normative relative alla sospensione, riduzione, se non addirittura esenzione, dai tributi locali per quei soggetti che maggiormente sono stati colpiti dagli effetti che la pandemia di Covid-19 ha avuto sull'economia

mercoledì, 22 aprile 2020, 15:43

Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario della sezione Mediavalle Garfagnana della Lega, intervengono in merito ai disagi riscontrati dai commercianti di Barga a causa della chiusura prolungata dello sportello della Bpm

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:10

Il presidente di PCMC Italia (l'azienda con sede italiana a Fornaci di Barga), Sergio Casella, esperto in negoziazione e cambiamento in sistemi complessi, spiega come sia possibile trasformare le emozioni negative in leve che possono essere usate all'interno delle aziende per ottenere risultati inaspettati

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:41

Ci sono nuovi sviluppi per quanto riguarda il comune di Barga. La Regione Toscana lunedì ha fornito un primo quantitativo di mascherine alle farmacie del comune di Barga e al supermercato Conad di Fornaci. Pertanto da oggi è possibile ritirarle

martedì, 21 aprile 2020, 16:43

A complicare i disagi del momento, per tutti i commercianti che a Barga sono rimasti aperti, per non parlare anche di tutti gli altri utenti, ci si è messa anche la chiusura prolungata dello sportello della BPM, filiale di Barga, chiuso da poco dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus, ormai più di...