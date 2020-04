Barga



Incendio in un negozio a Fornaci: titolare ustionato ad una mano

venerdì, 24 aprile 2020, 11:06

di tommaso boggi

Momenti di paura a Fornaci di Barga a causa di un incendio scoppiato intorno alle 10 di stamattina che ha interessato il negozio Vorwerk Folletto di Luca Carrara, in via della Repubblica, a Fornaci di Barga.

Ancora da chiarire le cause dell'incendio: da una prima, ancora sommaria, ricostruzione, pare che il titolare stesse lavorando a una macchina da cucire, in una stanza dove erano presenti anche dei solventi, e che, non appena recatosi in un'altra stanza per effettuare un lavoro, si sia verificato un corto circuito che poi ha innescato l'incendio. Adesso però saranno le autorità preposte a cercare di ricostruire esattamente quanto accaduto.

Il titolare è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca e trasportato all'ospedale di Castelnuovo di Garfagnana, in quanto si è procurato un'ustione alla mano cercando di domare le prime fiamme.

Tutti da stimare i danni al negozio e al locale adiacente all'attività dove si sono espanse le fiamme.

Intervenuti sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Fornaci e di Barga oltre che, ovviamente, i vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana con due automezzi, per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Intorno alle 12 le fiamme hanno ripreso vita all'interno della struttura, probabilmente alimentate da materiale plastico visto l'odore avvertito dai presenti.

Grande preoccupazione tra i commercianti della zona che hanno assistito alla scena. "Mi sono reso conto della situazione - ha dichiarato Ugo Borghesi, titolare del negozio Foto Borghesi - dal forte odore che ho avvertito nell'aria, tanto che ho pensato fosse qualche auto di fronte alla mia attività. Quando sono uscito, però, mi sono accorto del gran fumo. Mi sono subito preoccupato, anche perché, in un periodo in cui i commercianti stanno aperti per racimolare quel poco che riescono a guadagnare, in una situazione economica come quella che stiamo vivendo, legata all'emergenza sanitaria, questi episodi fanno male".

Sul posto anche il sindaco di Barga Caterina Campani: "Sicuramente dispiace di questo episodio, dobbiamo aspettare il verbale dei vigili del fuoco questo pomeriggio per dichiarare l'inagibilità parziale o totale dello stabile, sono comunque felice che il ferito sia lieve, questa è la cosa più importante. Chiaramente è un dispiacere, perché in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, tutto questo in un negozio che per Fornaci è sempre stato un punto di riferimento è un duro colpo. Vedremo gli ulteriori sviluppi".

Video Incendio in un negozio a Fornaci: titolare ustionato ad una mano