Lutto a Castelvecchio per la scomparsa di Rina Giannasi nei Bernardi

sabato, 18 aprile 2020, 08:54

Il gruppo di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", sollecita l'amministrazione affichè dia un aiuto concreto alle attività nella fase di ripartenza

venerdì, 17 aprile 2020, 08:32

Nonostante l'emergenza legata al Coronavirus, la Pro Loco di Barga non ha interrotto la propria attività ed ha lanciato una nuova iniziativa

martedì, 14 aprile 2020, 17:13

È in corso già da alcuni giorni una campagna di screening diffuso con l’impiego di test sierologici, rivolta in via prioritaria al personale sanitario in prima linea per l'emergenza Covid-19. All’Azienda USL Toscana nord ovest sono arrivati circa 24mila test, che l’Azienda sta già effettuando ai propri operatori

martedì, 14 aprile 2020, 12:44

Ottime notizie dalla RSA “Belvedere” di Barga, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Nei giorni scorsi il Servizio igiene pubblica della ASL Nord Ovest Toscana ha finalmente potuto effettuare i tamponi Covid-19 sugli attuali 31 ospiti così come sui 29 membri del personale e i risultati, comunicati oggi, sono quelli che...

lunedì, 13 aprile 2020, 19:26

Anche oggi un nuovo caso di Coronavirus nel comune di Barga. I casi salgono dunque a 34 in totale. Stavolta si tratta di un uomo di 78 anni residente a Mologno, un familiare di una persona già risultata positiva al virus. Le sue condizioni di salute sono buone

domenica, 12 aprile 2020, 20:44

Gli abitanti di via di Borgo sono senza acqua da questo pomeriggio per la rottura di una tubatura che serve questa area del centro storico di Barga