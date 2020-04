Barga



Mascherine della Regione per la popolazione barghigiana

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:41

Ci sono nuovi sviluppi per quanto riguarda il comune di Barga. La Regione Toscana lunedì ha fornito un primo quantitativo di mascherine alle farmacie del comune di Barga e al supermercato Conad di Fornaci. Pertanto da oggi è possibile ritirarle (della distribuzione si occuperanno i volontari della Misericordia del Barghigiano per quanto riguarda il Conad).



Il sindaco Caterina Campani fa presente però che da lunedì arriverà un quantitativo di mascherine direttamente al comune di Barga da parte della Regione Toscana, e quindi sarà il comune stesso a provvedere a distribuirle direttamente a casa. Dunque il primo cittadino invita a non accalcarsi presso le farmacie ed il supermercato per il ritiro delle mascherine così da evitare assembramenti, utilizzando questo servizio solo se c'è reale ed impellente bisogno di mascherine (se ne siamo sprovvisti o c’è necessità di averle subito) altrimenti si può tranquillamente aspettare la prossima settimana e ricevere il quantitativo previsto per ogni abitante (in totale la Regione ha previsto l’invio a ciascuno di cinque mascherine per una fornitura da ripetersi almeno sei volte) che sarà eseguito dal comune come già avvenuto per le prime due mascherine, in modo efficace e capillare, utilizzando però stavolta esclusivamente i volontari delle associazioni che fanno parte del sistema di protezione civile.

Si ricorda che per il ritiro presso farmacie e supermercati è necessario esibire la propria tessera sanitaria.

Campani rinnova comunque l’invito: “Se non avete reale necessità immediata non ammassatevi nelle farmacie per il ritiro, ve le consegneremo noi a casa!”