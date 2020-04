Barga



Pro Loco a lavoro per un nuovo portale turistico di Barga

venerdì, 17 aprile 2020, 08:32

Nonostante l'emergenza legata al Coronavirus, la Pro Loco di Barga non ha interrotto la propria attività ed ha lanciato una nuova iniziativa.



"L'emergenza senza precedenti che stiamo attraversando - esordisce - sta già duramente colpendo la nostra economia e soprattutto le attività del settore turistico a cui, per nostra stessa natura, siamo molto vicini. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa 'fase 1', purtroppo però è evidente che gli effetti negativi proseguiranno ancora per diversi mesi a seguire, colpendo duramente quindi anche il periodo estivo ormai alle porte, che e' per noi barghigiani quello di maggior rilevanza".



"La Pro Loco di Barga - spiega - si è da sempre adoperata per la promozione turistica principalmente con eventi e manifestazioni, soprattutto nei mesi estivi. Purtroppo in questo momento la sua attività ha subito una forte battuta d'arresto. Avremmo anche potuto metterci 'da parte' con rassegnazione, ma abbiamo deciso di reagire. Siamo entusiasti di comunicarvi che durante queste settimane di quarantena abbiamo portato avanti lo sviluppo di un nuovo portale turistico per Barga. Questo portale potrà diventare in breve tempo il punto centrale della promozione turistica del nostro territorio, uno strumento attraverso il quale riusciremo a pubblicizzare il nostro patrimonio culturale, i musei, le attività commerciali e molto altro".



"Il portale turistico di Barga - sottolinea - comprenderà diverse sezioni, ognuna riguardante un argomento specifico: cosa vedere, musei, attrazioni, alloggi, dove mangiare, shopping, eventi e notizie. E' stato realizzato con il chiaro obiettivo di essere un utile strumento per i turisti in visita a Barga ma anche per funzionare fin dall'inizio come mezzo per la promozione turistica di Barga. Grazie all'intenso lavoro portato avanti nelle ultime settimane, il portale sarà pronto in tempi record permettendoci di essere online e operativi già prima di inizio estate. Nell'immediato quindi, il portale ci permetterà di mitigare, almeno in parte, le conseguenze della pandemia da covid-19 potenziando la promozione del nostro territorio e, nel lungo periodo, di dotare finalmente anche Barga dell'appropriato biglietto da visita che merita".



"Invitiamo tutte le attività che vorranno comparire sul portale - conclude -, a compilare questo modulo di richiesta: https://forms.gle/rGWLPoHiQ52RGkBDA Inoltre, vi chiediamo di inviarci le vostre foto più belle di Barga all'indirizzo email prolocobarga@gmail.com, alcune di esse compariranno sul portale. Il portale turistico, e' solo il primo tassello di un progetto di promozione turistica molto più ampio, già in corso di definizione, che porteremo avanti nei mesi a seguire. Pro Loco Barga c'è!"