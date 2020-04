Barga



Progetto Comune a Renaio per la ricorrenza del 25 Aprile

sabato, 25 aprile 2020, 15:21

In occasione del 75° anniversario della Liberazione e in ottemperanza alla normativa e alle restrizioni in vigore in questo periodo di emergenza dovuto alla pandemia in atto, questa mattina il gruppo consiliare di Progetto Comune del comune di Barga ha ritenuto doveroso rendere omaggio ai martiri della Resistenza con la deposizione di una semplice corona depositata sulla piazza della Libertà di Renaio.

Alla cerimonia era presente anche il presidente dell'Anpi Valdiserchio Garfagnana.

Video Progetto Comune a Renaio per la ricorrenza del 25 Aprile