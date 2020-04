Barga



Progetto Comune: "Commercio, ci vogliono misure forti per ripartire"

sabato, 18 aprile 2020, 08:54

Il gruppo di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", sollecita l'amministrazione affichè dia un aiuto concreto alle attività nella fase di ripartenza.



"Come era prevedibile - esordisce il gruppo - apprendiamo dalla stampa l'appello, inviato con una lettera, ai sindaci della Valle e ai Presidenti delle Unioni dei Comuni, dalle associazioni, tra le quali anche il Cipaf di Fornaci di Barga, per chiedere l'azzeramento dei tributi nazionali e locali".



"I consiglieri comunali di Progetto Comune e tutti gli appartenenti al gruppo - spiega la minoranza -, condividono appieno la lettera ed in particolare le motivazioni indicate da Confcommercio. Infatti, a nostro parere, per la ripartenza ci vogliono misure forti e non meri rinvii di qualche mese che non consentirebbero agli aventi diritto di pagare il dovuto per mancanza di liquidità. Gli esercenti e tutte le attività rimaste chiuse da mesi non hanno liquidità sufficiente per pagare le tasse e allo stesso tempo ripartire".



"Invitiamo pertanto il sindaco e l'intero consiglio comunale - conclude il gruppo - a prendere in esame con la massima attenzione la lettera sopra citata e ad adottare le misure necessarie per alleviare le conseguenze di questa crisi pandemica".