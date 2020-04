Barga



Progetto Comune denuncia: "Criticità igienico-sanitaria a Ponte all'Ania"

giovedì, 30 aprile 2020, 18:46

Il gruppo di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", ha effettuato un sopralluogo nella frazione di Ponte all'Ania evidenziando una situazione di criticità.

"Oggi - esordisce il gruppo -, nell'esercizio del nostro mandato, a seguito di una segnalazione da parte dei cittadini, siamo intervenuti in Ponte all'Ania per accertare una situazione di criticità dal punto di vista igenico-sanitario".

"L'area di parcheggio utilizzata dai camionisti provenienti da altre località e diretti alla vicina cartiera - spiegano i consiglieri -, preoccupa non poco gli abitanti locali poiché essa, in assenza di servizi igienici, viene utilizzata come luogo per l'espletamento dei bisogni fisiologici e, malgrado la presenza dei bidoni, per l'abbandono sistematico di rifiuti, tra i quali alcuni guanti usati. I cittadini e noi stessi abbiamo chiesto spesso di sanificare quell'area".

"Chiediamo dunque al sindaco e all'intera amministrazione - conclude il gruppo - di intervenire per risolvere la problematica segnalata, eseguendo un'accurata pulizia, una reale sanificazione e, ove possibile, installando in loco un wc chimico. Anche le frazioni meritano attenzione da parte dell'amministrazione comunale. I cittadini non devono sentirsi abbandonati. Vigileremo anche su questo".

Qui il video del sopralluogo:

Video Progetto Comune denuncia: "Criticità igienico-sanitaria a Ponte all'Ania"