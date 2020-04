Barga



Riapre a Fornaci il mercato contadino

lunedì, 20 aprile 2020, 15:45

Piccoli segnali di ripresa, di ritorno alla normalità; da venerdì 24 aprile riapre a Fornaci il mercato contadino. La notizia viene resa nota dal capogruppo di maggioranza Maresa Andreotti che ha collaborato con l’iniziativa per la riapertura del mercato agricolo, portata avanti in prima persona dall’assessore al commercio Francesca Romagnoli.

"Il Mercato Contadino di Fornaci di Barga - esordisce - ha aperto i battenti per la prima volta nel 2014, ospitato nell’apposita area mercatale realizzata nel il parcheggio Dalla Chiesa a Fornaci. In realtà non ha mai avuto grandissimi numeri in quanto a banchi presenti, ma comunque sia da quando c’è ha garantito la presenza di alcuni agricoltori locali che ogni settimana portano a Fornaci i loro prodotti di stagione. Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, anche il mercato contadino era stato chiuso, ma da venerdì prossimo ci sarà il suo ritorno, così come nelle settimane a venire, ogni venerdì mattina dalle 8 alle 12.30. Il tutto naturalmente verrà realizzato con la garanzia del rispetto di tutti i criteri e le norme di sicurezza e di distanza previsti dall’emergenza coronavirus, sia per i produttori che per la clientela, sui quali ci saranno costanti controlli anche dalla Polizia Municipale".

"Comunque sia - conclude -, un altro passo, come detto, verso un ritorno alla normalità che per il momento non sappiamo quanto lento sarà e come procederà. Si tratta peraltro di una opportunità importante nell’ambito dell’offerta alimentare del paese di Fornaci, con la possibilità peraltro di fare acquisti di prodotti a Km 0 o comunque assolutamente locali e dunque più che freschi visto che si evitano tutti i passaggi intermedi della filiera".