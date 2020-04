Riprendono i mercati settimanali: prima a Barga, poi a Fornaci

Altri articoli in Barga

sabato, 25 aprile 2020, 15:21

Questa mattina il gruppo consiliare di Progetto Comune del comune di Barga ha ritenuto doveroso rendere omaggio ai martiri della Resistenza con la deposizione di una semplice corona depositata sulla piazza della Libertà di Renaio. Video

venerdì, 24 aprile 2020, 15:06

Promulgata dal sindaco di Barga Caterina Campani un'ordinanza con le disposizioni per i cittadini di Fornaci di Barga che abitano nei pressi di Vorwerk Folletto, lo storico negozio fornacino in cui è avvenuto un incendio questa mattina, così da tutelare i residenti dai possibili depositi di sostanze pericolose incenerite nell'incidente

venerdì, 24 aprile 2020, 11:06

Momenti di paura a Fornaci di Barga a causa di un incendio scoppiato intorno alle 10 di stamattina che ha interessato il negozio Vorwerk Folletto di Luca Carrara, in via della Repubblica, a Fornaci di Barga. Video

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:38

Fratelli d'Italia Barga si è interrogata sulle normative relative alla sospensione, riduzione, se non addirittura esenzione, dai tributi locali per quei soggetti che maggiormente sono stati colpiti dagli effetti che la pandemia di Covid-19 ha avuto sull'economia

mercoledì, 22 aprile 2020, 15:43

Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario della sezione Mediavalle Garfagnana della Lega, intervengono in merito ai disagi riscontrati dai commercianti di Barga a causa della chiusura prolungata dello sportello della Bpm

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:10

Il presidente di PCMC Italia (l'azienda con sede italiana a Fornaci di Barga), Sergio Casella, esperto in negoziazione e cambiamento in sistemi complessi, spiega come sia possibile trasformare le emozioni negative in leve che possono essere usate all'interno delle aziende per ottenere risultati inaspettati