Si rompe una tubatura, abitanti di via di Borgo senza acqua

domenica, 12 aprile 2020, 20:44

Gli abitanti di via di Borgo sono senza acqua da questo pomeriggio per la rottura di una tubatura che serve questa area del centro storico di Barga.

"Il guasto - spiega la giunta Campani - si è verificato oggi verso le 18; un guasto importante per il quale Gaia è immediatamente intervenuta dopo le segnalazioni della popolazione ed anche dell’amministrazione comunale che sta seguendo l’evolversi del problema".

"Purtroppo - afferma la giunta -, come detto, il problema sembra importante e forse non sarà possibile risolverlo prima di domani, lunedì 13 aprile. Per tale motivo Gaia sta lavorando per portare in Largo Biondi una cisterna, a disposizione della popolazione rimasta all’asciutto".

"La speranza - conclude l'amministrazione - è che presto sia possibile alleviare i disagi della cittadinanza rimasta coinvolta nel problema".