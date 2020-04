Barga



Sportello Bpm chiuso, Lega: "Come faranno gli anziani del posto a ritirare la pensione?"

mercoledì, 22 aprile 2020, 15:43

Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario della sezione Mediavalle Garfagnana della Lega, intervengono in merito ai disagi riscontrati dai commercianti di Barga a causa della chiusura prolungata dello sportello della Bpm.



"Da oltre un mese - affermano - è stato chiuso lo sportello bancario della Bpm, operativo a Barga. In questo lungo periodo di tempo, nonostante svariate sollecitazioni provenienti da più parti, nulla è, purtroppo, cambiato e si avvicina pure il momento in cui agli anziani viene erogata la pensione."



"Siccome raggiungere Fornaci, l'alternativa proposta alla clientela, non è così comodo, specialmente per chi ha un'età avanzata - precisano i rappresentanti del Carroccio - invitiamo la direzione centrale dell'istituto di credito a ritornare sui suoi passi, riaprendo la struttura, magari anche ad orario ridotto."



"Non è accettabile, infatti - concludono Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti - che in una situazione particolarmente delicata come quella attuale, non si dia, quindi, la possibilità alle persone di ritirare i propri soldi che sono indispensabili per effettuare le normali spese quotidiane."