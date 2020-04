Barga : fornaci di barga



Trasformare la crisi in leve positive: Sergio Casella sul palco digitale di Copernico

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:10

di giuseppe bini

Il presidente di PCMC Italia (l'azienda con sede italiana a Fornaci di Barga), Sergio Casella, esperto in negoziazione e cambiamento in sistemi complessi, spiega come sia possibile trasformare le emozioni negative in leve che possono essere usate all'interno delle aziende per ottenere risultati inaspettati.



L'incontro fa parte della rassegna di eventi "HR: Human Reaction to the crisis", organizzata in collaborazione con Soges Executive Search, che vedrà alternarsi sul palco digitale imprenditori, professionisti, manager che affrontano giornalmente il cambiamento del mondo del lavoro.



La tematica diventa quanto mai attuale in questi tempi rivoluzionati e davastati dall'emergenza Coronavirus. In questo convegno web, previsto per giovedi 23 aprile alle ore 17:00, a cui è possibile iscriversi registrandosi su eventbrite.it, si analizzerano vari risvolti aziendali quali la gestione della paura, utilizzarla come leva positiva per ottenere migliori risultati; oppure come adottare modelli e comportamenti affinché tutti siano coinvolti e responsabilizzati.



Non mancherà uno sguardo rivolto ai rapporti con i lavoratori, su come dar vita a un ambiente di lavoro protettivo, in cui i lavoratori si sentano apprezzati e rispettati, oltre all'approfondimento della relazione tra stabilità economica e soddisfazione del lavoratore.



Protagonista dell'incontro sarà appunto Sergio Casella, presidente e Ceo di PCMC Italia, che dal 2005 si occupa soprattutto di persone, leadership, relazione, comunicazione.



"Dare senso a ciò che le persone fanno sul posto di lavoro è sfida e passione" ha dichiarato Casella. Una sfida che ha anche dato alla luce due libri: La Morale Aziendale e Vincere la Paura in Azienda.