Tre nuovi casi a Barga: positivi una donna e due uomini

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:51

Per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus e di tutte le misure che ne sono conseguirete, si è attivata sul territorio comunale anche una rete solidale di aiuti che coinvolge insieme all’amministrazione comunale anche tante aziende ed associazioni del territorio

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:37

Sono state definite dall’amministrazione comunale tutte le procedure per dare un aiuto concreto per il sostentamento alimentare alle famiglie più bisognose ed in generale a quelle che si sono trovate in difficoltà dopo l’applicazione delle misure di con tenimento al contagio del coronavirus, con la chiusura anche di tante attività

martedì, 31 marzo 2020, 19:04

Il sindaco di Barga Caterina Campani annuncia un nuovo caso positivo oggi. Si tratta di una donna di Filecchio che si trova ricoverata presso l'ospedale San Luca di Lucca, ma le cui condizioni, dice il sindaco, sono discrete

martedì, 31 marzo 2020, 15:06

Un'azienda lucchese è la capofila per la distribuzione di mascherine in quasi tutta la Toscana e non solo

lunedì, 30 marzo 2020, 17:18

Si chiama “Vicini col cuore – filo diretto per eliminare le distanze”, ed è il primo vero reale esperimento sociale di didattica a distanza adottato in un asilo nido

lunedì, 30 marzo 2020, 15:08

Continuano i contagi da Covid-19 nel comune di Barga, con due nuovi casi di cui uno nella frazione di Fornaci e uno all'interno della Rsa di Gallicano (operatrice sanitaria). Il numero di contagiati totale del comune sale quindi a 11 persone