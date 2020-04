Barga



Unitre Barga, chiuso anno accademico

martedì, 21 aprile 2020, 12:37

Il direttivo Unitre Barga interviene in occasione della chiusura dell'anno accademico e saluta, in questo momento difficile legato all'emergenza sanitaria, tutti i collaboratori e frequentatori.



"Oggi ufficialmente - dichiara il direttivo - Unitre Barga chiude l'anno accademico e saluta calorosamente tutti i suoi frequentatori e collaboratori virtualmente lontani, ma vicini con il pensiero. Nessuna consegna di attestato, nessun abbraccio, nessuna stretta di mano, nessuna cena né gita né mostra di pittura di fine corso".



"La presidente Sonia Ercolini - spiega - ha sperato fino all'ultimo che ci potesse essere un'occasione per trovarsi almeno una volta per concludere l'anno accademico insieme, ma ovviamente non è stato possibile. Lei, insieme al direttivo, coglie l'occasione per ringraziare tutti i relatori e docenti che anche quest'anno hanno dato il loro prezioso contributo per arricchire ancora di più Unitre Barga e anticipa che appena sarà possibile, se sarà possibile, si metteranno subito a lavoro per fare partire il prossimo anno accademico con un mese di anticipo per fare recuperare a tutti un mese di conferenze e lezioni perse".



"Tutti gli iscritti - conclude - saranno aggiornati periodicamente sugli sviluppi in merito alla futura programmazione delle attività didattiche e culturali".