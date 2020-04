Barga



Via alla distribuzione dei buoni spesa: ad oggi 70 richieste

venerdì, 3 aprile 2020, 16:52

Da lunedì dovrebbe cominciare nel comune di Barga la distribuzione dei buoni spesa grazie ai fondi messi a disposizione dal governo che sono per Barga oltre 54 mila euro. Serviranno a tante famiglie per poter comperare generi di prima necessitò per le prossime due o tre settimane.

Ad oggi sono state circa 70 le richieste che, tra contatti e domande realmente presentate, sono arrivate all’amministrazione comunale. In alcuni casi si tratta di casi già noti ai servizi sociali per le loro fragilità; in altri invece di cittadini o famiglie che si sono trovati, a gestire una situazione di grossa difficoltà a causa della improvvisa mancanza di lavoro e quindi di entrate. Tutti i casi pervenuti sono già stati girati ai servizi sociali del comune per l’opportuna valutazione della richiesta e per concedere o meno l’idoneità.

Intanto, per quanto riguarda i negozi che si renderanno disponibili a ritirare i buoni spesa e quindi a consegnare i generi alimentari alle famiglie, hanno già cominciato ad aderire alcune attività e per questo motivo da lunedì l’amministrazione comunale conta di partire con la consegna dei buoni spesa a chi ne avrà diritto.

Per il momento, in attesa di avviare il servizio, il comune di Barga ha invece cominciato a distribuire ai casi più urgenti i pacchi alimentari che ha donato alla comunità il supermercato Conad di Fornaci di Barga.

Il comune di Barga ricorda che è stato aperto anche un conto corrente dedicato dove si possono donare fondi da utilizzare per il sostentamento di queste famiglie ed anche delle aziende, per quanto riguarda altri generi di prima necessità.

L’IBAN per effettuare il versamento è il seguente IT73W0324270130CC1604022730 intestato a Comune di Barga (donazioni per l’estero SWIFT / BIC: BLUCIT31XXX).

Sul territorio del barghigiano si è messa in moto la macchina della solidarietà anche grazie alle associazioni. I referenti delle varie realtà associative sono l'Arciconfraternita di Misericordia di Barga, don Stefano Serafini.