A Barga torna attivo il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio

mercoledì, 6 maggio 2020, 09:23

La Regione Toscana ha emanato il 4 maggio l’ordinanza n. 51 con la quale ordina che i Centri di Raccolta e le Stazione Ecologiche siano chiuse al pubblico.

"Il comune di Barga - esordisce l'assessore all'ambiente Francesca Romagnoli -, in accordo con il gestore della raccolta rifiuti, ha convenuto di applicare tale ordinanza in quanto non si ravvisa nel nuovo DPCM del 26 aprile, una modifica delle disposizioni normative in merito agli spostamenti dei cittadini, non rientrando lo spostamento verso il Centro di Raccolta un motivo essenziale, considerando anche che il servizio di porta a porta è funzionante senza limitazioni".

"Per venire incontro però alle esigenze dei cittadini - spiega - dalla data odierna sarà nuovamente attivo il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, chiamando il numero 3409871452. Il servizio è svolto, mediante prenotazione, nella giornata del mercoledì, ma se le necessità fossero molte il gestore individuerà un ulteriore giorno per il ritiro. Ricordo a tutti che il numero verde del Centro di Raccolta è momentaneamente disattivato, pertanto per prenotazioni e/o informazioni, si deve chiamare il numero fornito".