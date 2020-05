Barga



Commissione Pari Opportunità: "Violenza domestica e Covid, non sei sola"

lunedì, 4 maggio 2020, 10:42

Per molte donne questo periodo di convivenza forzata con mariti, compagni o uomini violenti è un vero e proprio incubo! Non solo per l'aumento degli episodi violenti ma anche perché trovare un momento sicuro per chiedere aiuto è sempre più difficile. L'allarme viene lanciato dall'Oms: nell'emergenza Covid si registra «un aumento della violenza domestica» a causa della permanenza in casa «donne e bambini sono più esposti alla violenza».

"I centri di ascolto antiviolenza del territorio - spiega la Commissione Pari Opportunità di Barga - sono consapevoli di questa situazione! A causa delle normative sono fisicamente chiusi, ma rimangono disponibili con nuove modalità di contatto telefonico o video. Per tutelare la sicurezza delle donne si sono organizzati per rendere più discrete e più sicure le richieste di aiuto. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga ti invita a non rinunciare alla possibilità di chiedere aiuto. I centri antiviolenza della provincia e le loro operatrici ci sono e garantiscono l'anonimato e i servizi sono gratuiti. Approfitta dei momenti in cui sei sola, quando vai a fare la spesa o a buttare la spazzatura per contattarli! E ricordati di cancellare la chiamata o il messaggio!"

Qui di seguito nomi e numeri dei centri di ascolto antiviolenza del territorio e le modalità per contattarli e comunicare con loro in sicurezza.

Mediavalle e Garfagnana:

✅Centro di ascolto "Non ti Scordar di Te" sedi Gallicano e Castelnuovo di G. TELEFONO CON SEGRETERIA attiva 24h: 0583 766094 Cellulare: 350 5800110 negli orari 9/12 e 14/18 sul quale possono essere inviati anche messaggi SMS e Whatsapp.

Email: nontiscordardite@live.it Skype: nontiscordardite FaceBook: nontiscordardite.centroascoltoantiviolenza (https://www.facebook.com/nontiscordardite.centroascoltoantiviolenza/?epa=SEARCH_BOX)

Sito: nontiscordardite.wixsite.com ( https://nontiscordardite.wixsite.com/ntsdt) Giorni di reperibilità per organizzare colloqui telefonici, (le operatrice restano comunque a disposizione per organizzarsi in orari diversi da concordare): Lunedì 15/18 Martedì 17/19 Mercoledì 14.30/17.30 Venerdì 9.30/13.00 Sabato 9.30/13.00.

Altri centri sul territorio della provincia di Lucca:

✅La Luna Centro antiviolenza

Numeri Utili: Chiama il centro al numero 0583 997928 , risponde una segreteria che comunica i cellulari di reperibilità. Se non riesci a chiamare manda un messaggio o un whatsapp!!

www.associazioneluna.it centro antiviolenza Luna APS

✅La Casa delle donne di Viareggio

Numeri utili: 058456136 o 800800811 o whatsapp 3343485842

Facebook: Casa delle donne Viareggio

www.casadelledonneviareggio.it

SE SEI IN PERICOLO CHIAMA IL 112 SENZA ESITAZIONE!!!

La Commissione ricorda IL NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA 1522 che è sempre attivo h24 e il link utile della Regione: https://www.regione.toscana.it/campagna/-/asset_publisher/3ZnPesZlxPKe/content/numero-antiviolenza-e-stalking-1522?fbclid=IwAR1Gz9eiJlqbU24F0-b8IRHfueumw1vj71yGFxHQO4d6B47KYb7SkuaMkK8

La Commissione Pari Opportunità resta a completa disposizione:

Email: cpo.barga@gmail.com

Pagina Facebook: Commissione Pari Opportunità Barga