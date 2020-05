Barga



Conto corrente per emergenza Covid, scontro "virtuale" in consiglio. La minoranza: "Poca trasparenza"

sabato, 16 maggio 2020, 14:29

di tommaso boggi

Scintille tra minoranza e maggioranza durante il consiglio comunale del 14 maggio, con numerosi punti di attrito tra i due gruppi consiliari che hanno visto Progetto Comune e Viviamo Barga impegnati in un intenso botta e risposta soprattutto a causa della creazione ad opera dell'amministrazione di un conto corrente per aiutare le fasce deboli durante questa emergenza Covid-19, che secondo il gruppo di Francesco Feniello non sarebbe stata comunicata al consiglio.

Molte comunque le materie trattate durante l'incontro in videoconferenza, con l'annuncio ad esempio di 40mila euro di fondi per la manutenzione stradale recuperati da varie fonti, ma anche un importante finanziamento di 20mila euro della Regione Toscana, per un progetto inerente il Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga, che assieme a 5mila euro stanziati dall'ente locale vanno a creare un "tesoretto" di 25.000 euro totali, che verranno usati per la riqualificazione di Piazza IV Novembre e di parco Menichini di Fornaci di Barga.

Il consiglio si è trovato invece unito per quanto riguarda la proposta di Progetto Comune per l'istituzione consiglio comunale dei ragazzi, che coinvolgerà gli studenti delle scuole comunali ed è stato approvato all'unanimità con lo scopo di riavvicinare alla politica i giovani, in un periodo storico dove la disaffezione delle nuove generazioni al mondo dell'amministrazione è sempre più forte.

Progetto comune ha quindi chiesto delucidazioni sull'attuale sicurezza degli edifici scolastici del comune, interrogazione a cui ha risposto l'assessore alle infrastrutture e protezione civile Pietro Onesti: "Come comune di Barga abbiamo fatto tutto ciò che è nelle nostre possibilità finanziare per mantenere in sicurezza gli edifici scolastici, il nostro comune è uno dei pochi in tutta la provincia di Lucca ad avere i propri edifici ad un buon livello, al punto che altre amministrazioni avrebbero da imparare da quello che abbiamo fatto noi" ha affermato Onesti.

Alcune polemiche sono state anche sollevate sulla situazione dei lavori all'ormai demolita "ex casa dell'Adele" nei pressi della scuola primaria di Barga, il cui terreno non può però essere ancora sfruttato a causa di alcuni problemi nel rintracciare tutti gli eredi del lotto, mentre per quanto riguarda la riqualificazione del tratto di strada sopra piscine comunali, già citato in passato dalla minoranza, l'amministrazione ha annunciato l'impossibilità di intervenire per la riqualificazione degli attrezzi sportivi presenti a causa del fallimento della ditta preposta, unica in grado di intervenire per legge, annunciando quindi che se non verrà trovata una soluzione in tempi brevi si procederà per altre vie.

Sempre caldo invece il tema dell'ufficio comunale distaccato di Fornaci di Barga, al centro delle polemiche questo inverno, che ricomincerà ad operare 6 giorni a settimana e ha visto finalmente un ordine del giorno condiviso tra maggioranza e minoranza. L'impegno comune di tutto il consiglio è quindi di velocizzare i procedimenti concorsuali, di mantenere i servizi attuali e implementare attrezzature e logistica così da rendere l'ufficio autonomo.

Feniello ha infine proposto di formare un fondo a favore di cittadini e commercianti in stato di bisogno da parte di tutti i consiglieri, finanziandolo privandosi ad esempio dei gettoni di presenza: "Non saranno grandi cifre ma è un atto simbolico, perché noi chiediamo sempre ai cittadini di fare sacrifici, di pagare ma dobbiamo dare l'esempio, iniziare noi per primi" ha affermato l'ex candidato sindaco.

Iniziativa che però era stata già portata avanti in un'altra forma dall'amministrazione, con la maggioranza che già aveva donato su un conto corrente creato poco dopo l'inizio dell'emergenza covid-19: "Quando è iniziata l'emergenza Coronavirus – ha affermato il sindaco Caterina Campani - come amministrazione comunale abbiamo aperto un conto corrente col fine di sostegno sia per le famiglie bisognose che per le attività, ovviamente un fondo la cui destinazione dovrà essere decisa tutti assieme in consiglio. Quando fu aperto il conto corrente – continua il primo cittadino - decidemmo volutamente di non coinvolgere nessuno del consiglio, così da lasciare la maggior libertà possibile a tutti, senza creare vincoli nel caso alcuni preferiscano ad esempio donare a altre associazioni del territorio. L'esempio c'è stato anche se in questa modalità silenziosa che abbiamo scelto di utilizzare" ha concluso Campani.

Feniello ha quindi incalzato la maggioranza, rea secondo il capogruppo di aver aperto il conto senza avvertire o collaborare con la minoranza, che ha ricevuto, sempre secondo Feniello, la comunicazione relativa solo due ore prima di entrare in consiglio: "Sono rammaricato del fatto che questo conto corrente è stato aperto senza comunicarlo alla minoranza, questo conto corrente sarà messo a bilancio, il bilancio del comune, di cui parte del consiglio non sapeva niente. Questa situazione fa intendere una situazione di poca trasparenza. Voglio sapere – ha continuato Feniello - chi è il titolare di questo conto corrente, quali movimenti ha già fatto e chi vi ha già operato e può operarvi. Non si può mandare ad un capogruppo una delibera del genere due ore prima il consiglio" ha affermato il capogruppo di minoranza".

La risposta a Feniello è arrivata immediatamente sia dal sindaco Campani che dal vicesindaco Salotti, che hanno ribadito come il conto corrente non possa essere utilizzato finché il consiglio non avrà deciso in maniera unita la sua destinazione e che la creazione di questo conto sia stata comunicata sia tramite stampa che tramite il sito internet ufficiale del comune, negando quindi ogni accusa di poca trasparenza mossa dal capogruppo di minoranza.