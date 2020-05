Barga



Covid-19, depressione e disturbi legati all’ansia: un appello della Commissione Pari Opportunità

mercoledì, 6 maggio 2020, 10:14

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga torna ad intervenire in merito all'emergenza Coronavirus e alla difficile situazione che stiamo vivendo.



"Certamente - esordisce - la difficoltà di adattamento in una situazione di incertezza, prolungata nel tempo, si ripercuote sul comportamento, sull’emotività e sull’umore. Questa situazione genera ansia, insonnia, panico e depressione. In un’emergenza come quella della pandemia di Covid-19, la paura di una situazione nuova e inattesa, che ha travolto completamente la vita di ogni singola persona, è potenzialmente dannosa per la nostra salute. La necessità di una condizione di isolamento sociale, in particolare dai nostri familiari e dagli affetti più cari, con tanti che si sono ammalati o hanno vissuto l'esperienza di una persona cara ricoverata o deceduta comportano un maggiore malessere psicologico che predispongono al rischio di cadute depressive. Tutte queste spie di malessere psicologico sono più diffusi fra le donne, maggiormente fra le più giovani".

"L’associazione “depressione e sesso femminile” - spiega - è stata osservata, praticamente, in tutti gli studi di prevalenza sui disturbi mentali e il rapporto tra uomini e donne è di 1 a 2. Le donne dichiarano in media più giorni vissuti in cattiva salute sia per motivi fisici che psicologici rispetto agli uomini (la percentuale è di 6,6 giorni al mese contro i 3,6 dichiarati dagli uomini). Uno studio cinese condotto tra 1000 operatori sanitari (medici e infermieri) impegnati a Wuhan, e in prima linea per il contrasto all’epidemia, tra il 29 gennaio e il 3 febbraio 2020, ha evidenziato una maggiore incidenza della depressione e dei disturbi legati all’ansia e all’insonnia negli operatori donne, legati non solo al distanziamento sociale dai propri cari ma anche alla stigmatizzazione sociale a causa del proprio lavoro. Il 76,7% degli intervistati erano donne. Da qui l’importanza di un Servizio di assistenza psicologica messo a disposizione da parte del Centro Operativo Intercomunale Media Valle della Protezione Civile per fornire un supporto psicosociale immediato sia per le categorie più a rischio, quali gli operatori sociosanitari coinvolti nel Covid-19, che per i parenti delle vittime e per la popolazione in generale".

"Per questo motivo - conclude - la Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga vuole ricordare, con questo comunicato, che esiste questo servizio e invita le donne in caso di un abbattimento psicologico, una depressione legata alla situazione attuale o altre necessità di assistenza psicologica a telefonare al numero 0583 805871. Il reperibile, una volta richiesto alla persona i dati necessari, attiverà attraverso una mail dedicata il servizio e uno psicologo, messo a disposizione da Regione Toscana, che si metterà direttamente in contatto con la persona che ha richiesto il supporto".