Feniello e Salvoni rendono omaggio a Moro e Impastato

sabato, 9 maggio 2020, 17:55

Da diversi anni, il Gruppo Volontari per la Solidarietà G.V.S. ODV di Barga, in occasione della seconda domenica di maggio, ha sempre organizzato la settimana della solidarietà con la programmazione di vari eventi pubblici. Quest'anno a causa della pandemia non è stato possibile organizzare alcuna manifestazione pubblica

venerdì, 8 maggio 2020, 10:36

L'amministrazione comunale di Barga risponde all'interpellanza di "Progetto Comune" relativa alla richiesta di rinunciare al 20 per cento delle indennità di funzione e di tutti i gettoni di presenza da parte di consiglieri, assessori e sindaco per formare un fondo da utilizzare a favore dei bisognosi

venerdì, 8 maggio 2020, 09:47

La direzione sanitaria degli ospedali della Valle del Serchio, rappresentata dalla dottoressa Michela Maielli e dalla dottoressa Romana Lombardi, insieme a tutto il personale sanitario, esprimono un sincero ringraziamento alla famiglia Franco e Anna Giannini e alla Gioielleria e Ottica Clementina Foli di Fornaci di Barga

mercoledì, 6 maggio 2020, 10:14

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga torna ad intervenire in merito all'emergenza Coronavirus e alla difficile situazione che stiamo vivendo

mercoledì, 6 maggio 2020, 09:23

La Regione Toscana ha emanato il 4 maggio l’ordinanza n. 51 con la quale ordina che i Centri di Raccolta e le Stazione Ecologiche siano chiuse al pubblico

martedì, 5 maggio 2020, 14:52

Il Cipaf CCN, nonostante tutti i problemi affrontati dagli associati a causa della chiusura forzata dei negozi, ha deciso di donare 100 mascherine FFP2 alla Misericordia del Barghigiano