Il Cipaf di Fornaci dona 100 mascherine alla Misericordia

lunedì, 4 maggio 2020, 12:49

Nel video sono state raccolte immagini provenienti da tutti i territori: Apuane, Lunigiana, Piana di Lucca, Valle del Serchio, Zona Pisana, Alta Val di Cecina Val d’Era, Zona Livornese, Elba, Valli Etrusche, Versilia. Video

lunedì, 4 maggio 2020, 12:12

L’assessore all’ambiente del comune di Barga, Francesca Romagnoli, ci tiene a fare alcune precisazioni in riferimento alla segnalazione riguardante il degrado in cui attualmente versa il parcheggio dei camion a Ponte all’Ania, segnalato dal gruppo di opposizione "Progetto Comune"

lunedì, 4 maggio 2020, 10:42

Per molte donne questo periodo di convivenza forzata con mariti, compagni o uomini violenti è un vero e proprio incubo! Non solo per l'aumento degli episodi violenti ma anche perché trovare un momento sicuro per chiedere aiuto è sempre più difficile

domenica, 3 maggio 2020, 16:15

Risposte, chiarezza e aiuti: questo chiedono i commercianti di Fornaci di Barga scesi oggi in strada agitando le chiavi dei negozi, la cui maggior parte non apre le porte ai clienti da due mesi, così come hanno fatto i loro colleghi a Castelnuovo. Video

sabato, 2 maggio 2020, 15:29

Progetto Comune, il gruppo di minoranza del comune di Barga, continua ad occuparsi della difficile situazione economica che, inevitabilmente, accompagna la pandemia che ci ha colpiti

venerdì, 1 maggio 2020, 18:21

Un 1° maggio da dimenticare quello del 2020 per Fornaci di Barga, cittadina della valle del Serchio, notoriamente frequentata da migliaia di persone per l'omonima festa. Foto