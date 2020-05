Barga



"Il fiore per la solidarietà": il Gvs non si ferma

sabato, 9 maggio 2020, 17:55

Da diversi anni, il Gruppo Volontari per la Solidarietà G.V.S. ODV di Barga, in occasione della seconda domenica di maggio, ha sempre organizzato la settimana della solidarietà con la programmazione di vari eventi pubblici. Quest'anno a causa della pandemia non è stato possibile organizzare alcuna manifestazione pubblica.



"I nostri laboratori - spiega il presidente Francesco Feniello - che ospitano i ragazzi diversabili per le attività didattiche sono chiusi in aderenza alle disposizioni in vigore. Speriamo di poter ripartire quanto prima in tutta sicurezza per continuare i nostri programmi al fine di offrire agli ospiti diversamente abili opportunità di integrazione, momenti di svago e nuove esperienze. Allo stesso tempo alleggerire l'impegno quotidiano dei loro familiari nella gestione dei disabili".



"Approfittando di questo periodo di chiusura - afferma -, prima di riaprire i laboratori, stiamo approntando tutte quelle misure necessarie per prevenire contagi e svolgere le attività in piena sicurezza. Essendo la nostra un'associazione di puro volontariato riesce a garantire i servizi grazie all'impegno dei soci volontari ed alla loro preziosa ed insostituibile opera. Per far fronte alle spese vive dell'associazione, in occasione di particolari ricorrenze vengono raccolte offerte da privati cittadini, commercianti, associazioni ed altro. Visto che il Covid 19, ha bloccato la nostra manifestazione “Settimana della Solidarietà” come ha fatto con le attività commerciali, non siamo stati fermi ad aspettare il nostro destino. Anzi, grazie all'intuito e all'iniziativa di Giovanni e Marta, rispettivamente membro dell'organo di amministrazione e volontario del gruppo, abbiamo abbracciato appieno la loro proposta e organizzato l'evento sui social denominato “Il Fiore per la Solidarietà”. Iniziativa che , grazie all'impegno di tutti i volontari e sostenitori, ha riscosso un enorme successo mediante l'ordinazione di 800 piantine e la raccolta delle rispettive offerte".



"Per questo - conclude il presidente -, visto il periodo di difficoltà che stiamo attraversando a livello mondiale, ringrazio, vivamente tutti i volontari, i benefattori, l'Azienda Agricola De Paris di Coreglia Antelminelli per la fornitura delle bellissime piantine, l'Arciconfraternita di Misericordia di Barga, il Proposto di Barga Don Stefano e tutti gli amici del G.V.S. per il risultato raggiunto. Da ultimo invito i nostri ragazzi a rimanere a casa nel rispetto delle regole con l'augurio di potervi portare presso i laboratori quanto prima e riprendere le nostre attività in totale sicurezza. Stiamo lavorando per questo. A Voi tutti un mio personale saluto ed un abbraccio forte da parte dei componenti dell'organo di amministrazione e dei volontari. La solidarietà non si ferma mai. Avanti così".