Barga



Incendio in un'abitazione sul Fosso: danni al sottotetto

venerdì, 1 maggio 2020, 09:32

di andrea cosimini

Vigili del fuoco a lavoro ieri sera a Barga per un incendio che ha interessato il sottotetto di un'abitazione nei pressi di piazzale del Fosso. Intervenuta sul posto una squadra del distaccamento di Castelnuovo con due mezzi (camion principale più fuoristrada) e cinque uomini.



L'intervento è scattato intorno alle 21.30 quando il proprietario della casa, che in quel momento sembra si trovasse da solo all'interno dell'abitato, ha provveduto a chiamare il 115. L'incendio, non di grandi dimensioni, ha tenuto impegnati gli operanti fino all'incirca all'1 quando, finalmente, sono riusciti a domarlo.



Ancora da chiarire le cause. Da una prima e sommaria ricostruzione pare che tutto sia partito da un tubo di scarico dei fumi della stufa a pellet. Non risultano, fortunatamente, feriti. Tutti da quantificare invece i danni, anche se, da un primo bilancio, non dovrebbero essere ingenti.



Sul posto, per i rilievi, erano presenti i carabinieri della stazione di Barga. L'abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile per infiltrazioni d'acqua dal solaio a causa della grande quantità usata per spegnere l'incendio.



Foto Keane