Barga



Progetto Comune propone: "Rinunciare a gettoni e parte indennità a favore dei bisognosi"

sabato, 2 maggio 2020, 15:29

Progetto Comune, il gruppo di minoranza del comune di Barga, continua ad occuparsi della difficile situazione economica che, inevitabilmente, accompagna la pandemia che ci ha colpiti.



"Come già abbiamo fatto nei giorni scorsi - esordiscono i consiglieri -, con tutte le proposte presentate al sindaco, alla giunta comunale ed alla maggioranza consiliare (che ancora aspettano una risposta), il nostro pensiero è di nuovo, e sempre, rivolto ai nostri concittadini che soffrono maggiormente questa crisi economica".



Il gruppo chiede: "L'impegno, su base volontaria, di tutti i consiglieri comunali e amministratori (consiglieri comunali, assessori e sindaco) di rinunciare al 20 per cento delle indennità di funzione e tutti i gettoni di presenza per formare un fondo da utilizzare a favore dei bisognosi. Inoltre, di far confluire nel predetto fondo tutti i contributi che per mancanza di iniziative pubbliche non verranno assegnati alle associazioni".



"Quello che oggi proponiamo - concludono i consiglieri - può sembrare poco sul piano quantitativo ma è molto su quello del senso di responsabilità, della solidarietà e dell'esempio che coloro che rivestono cariche pubbliche devono avere e dare alla comunità che rappresentano. Depositiamo, quindi, questa mozione ed il conseguente ordine del giorno in comune e auspichiamo che almeno questa volta, il sindaco, la giunta comunale e la maggioranza consiliare siano disponibili, e rapidi, a raccogliere questa nostra ennesima proposta".