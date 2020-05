Riapre la stazione ecologica di Barga

Altri articoli in Barga

lunedì, 25 maggio 2020, 10:29

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga esprime la sua vicinanza e la sua solidarietà a Silvia Romano, la cooperante italiana liberata dopo 18 mesi in Africa, e alla sua famiglia, dopo aver subito pesanti insulti, offese, ed essere stata sottoposta a minacce e violenze verbali

venerdì, 22 maggio 2020, 16:49

Simoni era molto legato a Barga. Innanzitutto perché qui aveva portato in ritiro due squadre durante la sua carriera: il Genoa, per tre stagioni, centrando in una di queste la promozione dalla B alla serie A; e poi il Cosenza, nell'estate del 1989.

mercoledì, 20 maggio 2020, 17:40

Il 30 gennaio i ragazzi della 3C di Fornaci di Barga hanno incontrato Clémentine Pacmogda, studiosa linguista della «Scuola Normale Superiore (SNS) di Pisa» e scrittrice, nata in Costa D'Avorio e cresciuta in Burkina Faso e in un emozionante incontro hanno avuto l'occasione di intervistarla

mercoledì, 20 maggio 2020, 13:56

A chiudere la rassegna sarà il giovane maestro Andrea Solinas con la sua arpa. Il talento di Barga eseguirà un programma ricco di emozioni, spaziando da Johann Sebastian Bach (con la celeberrima Aria sulla quarta corda) al figlio Carl Phillipp Emanuel (Sonata in Sol maggiore).

martedì, 19 maggio 2020, 11:35

Screening sierologico gratuito per tutti i dipendenti di Paper Converting Machine Company S.p.A.. Così l'azienda con sede al Chitarrino (Barga, Lucca) ha anticipato la Regione Toscana

lunedì, 18 maggio 2020, 19:45

Giuseppe Santi, titolare del negozio Tim di Fornaci di Barga e presidente del Cipaf (centro commerciale naturale di Fornaci di Barga), ha percepito in prima persona il cambiamento portato da questo 18 maggio