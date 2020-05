Barga



Sbagliano versante e si perdono: soccorsi due giovani escursionisti

domenica, 10 maggio 2020, 23:34

La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ha raggiunto in questi istanti una coppia di escursionisti di 23 e 24 anni in località Vetricia, nel comune di Barga.



Si tratta di un ragazzo e di una ragazza emiliani che, partiti dal Lago Santo, erano diretti sul Monte Giovo. Nella fase di rientro hanno sbagliato versante e si sono persi. Grazie alla app Qeoresq, i soccorritori del CNSAS - attivati dai carabinieri - li hanno localizzati e li hanno raggiunti.



Nonostante la pioggia, la visibilità sul posto è buona e i due escursionisti stanno bene. I soccorritori, secondo i recenti protocolli operativi anti covid19, hanno operato con i dispositivi di protezione individuale e hanno consegnato gli escursionisti al personale dell’ambulanza per il trasporto all’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana dove verranno sottoposti al controllo dei parametri.