Barga



Tagli scuola, Bocci (Isi Barga): "No a classi "pollaio" in una situazione delicata come questa"

venerdì, 29 maggio 2020, 15:18

di viola pieroni

“L'ISI di Barga ha visto un aumento del numero globale degli iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, e da due anni le iscrizioni ai corsi serali superano le venti unità. Questo è a testimonianza dell’interesse per il corso serale come presidio culturale in Valle del Serchio, in un momento storico in cui la continua di qualificazione e formazione professionale sono divenute necessarie per fronteggiare i continui mutamenti sociali ed economici.”

Queste le parole della preside dell’Isi Barga Iolanda Bocci in merito ai tagli all'istruzione voluti dal governo. "Ci è stato indicato in una comunicazione - afferma la dirigente scolastica - un accorpamento che creerebbe la formazione di due classi terze all'ITT Ferrari, rispettivamente di sedici e trentacinque alunni: ciò non permetterebbe l’ottimale e consueta qualità del servizio scolastico offerto, oltre a superare i parametri massimi previsti di alunni per classe (nel rispetto del livello minimo di sicurezza e igiene richiesto dalla normativa vigente in materia), nonché quanto previsto dai protocolli di sicurezza in essere per il fronteggiamento delle emergenza covid-19. Quella di cui stiamo parlando è una scuola rinomata, soprattutto a livello locale, che offre non solo vari sbocchi di studi ma anche possibilità di lavoro immediate: è impensabile avere classi "pollaio" in una situazione come questa, già delicata per molti altri motivi.”

Sui corsi serali, per quanto riguarda l'istituto alberghiero, la preside ha aggiunto: "Abbiamo richiesto anche la assegnazione dell’organico docente necessario per l’attivazione del corso serale di enogastronomia (finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado) che si configura come presidio culturale per l’educazione degli adulti per l’intera Valle del Serchio: come già ribadito, questo è essenziale per combattere con efficacia l’isolamento e i fenomeni di emarginazione. Le iscrizioni di fatti provengono anche da fuori la valle, a dimostrazione del fatto che sia importante anche per i più grandi avere una possibilità di qualificarsi in altri settori".