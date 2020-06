A Barga la conferenza del colonnello Vittorio Lino Biondi

Altri articoli in Barga

martedì, 9 giugno 2020, 13:30

Nel comune di Barga prende il via l'importante campagna "1522" lanciata dal protocollo d’intesa firmato dall’ordine dei farmacisti e da Federfarma a livello nazionale e il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti per potenziare l’informazione rivolta alle donne vittime di violenza domestica e/o stalking in questo...

lunedì, 8 giugno 2020, 15:38

Un premio di studi storici dedicato al ricordo di Antonio Nardini: l'idea è promossa dalla Fondazione Ricci Onlus e dalla sezione barghigiana dell'Istituto Storico Lucchese per ricordare lo storico locale scomparso lo scorso marzo

lunedì, 8 giugno 2020, 09:43

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga propone alla cittadinanza una sintesi delle importanti misure presenti all'interno del Decreto Rilancio a sostegno delle tante famiglie in difficoltà per via della chiusura delle scuole dovuta dalla crisi epidemiologica da Covid-19

domenica, 7 giugno 2020, 14:20

A seguito dei danni registrati nel comune di Barga dopo l'ultimo eccezionale evento alluvionale, "Progetto Comune" ricorda le segnalazioni fatte nell'anno precedente dal gruppo agli enti competenti e rimaste inascoltate

sabato, 6 giugno 2020, 11:53

Il consigliere di minoranza di Barga, capogruppo di "Progetto Comune", Francesco Feniello, risponde, non solo al Partito Democratico locale, ma anche al gruppo di maggioranza sulle accuse mosse nei confronti dell'opposizione

sabato, 6 giugno 2020, 10:55

Nel tardo pomeriggio del 4 giugno si è ufficialmente insediato l’Osservatorio rifiuti zero del comune di Barga, strumento fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Era uno dei programmi dell’amministrazione Campani con l’intento di riprendere un percorso già iniziato nella precedente amministrazione Bonini e di renderlo operativo