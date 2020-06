Barga



Anche Poste Italiane sposa la campagna contro la violenza

martedì, 16 giugno 2020, 09:42

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga rende noto che anche sui monitor degli sportelli del Postamat ATM del comune appaiono i messaggi istituzionali, il numero verde e l’app 1522 per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di violenza, stalking e maltrattamento.

Questa importante iniziativa diffusa a livello provinciale e nazionale è sostenuta dalle Poste Italiane grazie ad un protocollo di intesa con il Ministero per le Pari opportunità che prevede la realizzazione di iniziative in grado di “rendere più efficaci e incisive le campagna di comunicazione promosse e realizzate dal Dipartimento, al fine di consentirne una capillare diffusione sul territorio nazionale”. In tal modo Poste concorre alla promozione dei principi di pari opportunità, di contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione coerentemente con il suo ruolo di azienda socialmente responsabile.

“Siamo veramente soddisfatte - dichiara la presidente Sonia Ercolini - che, oltre all’accordo di questi giorni con le nostre farmacie, ci sia questo mezzo di informazione sul nostro territorio promosso da una realtà importante come le Poste Italiane che si sono rese disponibili a promuovere altre iniziative contro la violenza e la disparità di genere. Invitiamo la cittadinanza a memorizzare il numero 1522 che può salvare la vita di una di una madre, di una figlia, di una nipote, di un'amica. La violenza, il maltrattamento e lo stalking purtroppo esistono anche da noi non dimentichiamocelo. Ricordiamo inoltre che da poco si è insediato il primo Centro Antiviolenza della zona, Non Ti Scordar Di Te, con sede in Ponte di Campia".