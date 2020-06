Barga



Approvato progetto definitivo per l'adeguamento sismico del "Magri" di Barga

mercoledì, 24 giugno 2020, 13:31

Passi avanti per i lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dell'edificio che accoglie l'Istituto "Magri" di Barga.

La provincia, infatti, in questi giorni ha approvato il progetto esecutivo che prevede un investimento di 380mila euro per rendere più sicuro il plesso scolastico a seguito delle indagini geologiche che sono state effettuate sulla parte strutturale dell'edificio.

I prossimo passaggi, adesso, saranno quelli dell'indizione della gara di appalto prevista a luglio e l'apertura del cantiere programmata per fine agosto, inizio settembre.

Il progetto prevede la realizzazione di strutture esterne (contrafforti e pareti) fondate su micropali e realizzate in calcestruzzo armato per quanto riguarda l'adeguamento alle più recenti norme antisismiche e, contestualmente, anche opere di abbattimento delle barriere architettoniche nella porzione di edificio precedentemente ampliata negli anni '80. Inoltre, il vano scale è stato predisposto per l'installazione di un ascensore da effettuare in una fase successiva.

Dei 380 mila euro circa di investimento, 260mila euro provengono da fondo regionale per l'antisismica nell'edilizia scolastica, 70mila dalle casse della Provincia e 50mila resi disponibili dal Comune di Barga.

La durata prevista dell'intervento in base al capitolato d'appalto è di 150 giorni lavorativi.