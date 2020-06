Barga



Barga, pubblicato bando per erogazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione

martedì, 23 giugno 2020, 11:04

Pubblicato a Barga il bando per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020. Le domande potranno essere presentate al Comune di Barga fino al 20 luglio 2020. A darne notizia il sindaco, Caterina Campani e l'assessore al sociale Sabrina Giannotti. Un ulteriore aiuto concreto alle molte famiglie che stanno affrontando un difficile momento come quello attuale. L'Amministrazione comunale in prima linea per continuare a salvaguardare le fasce più deboli.

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per accedere ai contributi è necessario possedere determinati requisiti, tra cui la residenza anagrafica nel Comune di Barga (nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo) ed un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.

La graduatoria, sarà distinta in fascia "A" e fascia "B". L'inserimento nella fascia A deriva da un valore ISE uguale o inferiore ad € 13.338,26 (corrispondente a due pensioni minime INPS) e ad un'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 14%. L'inserimento nella fascia B deriva da un valore ISE compreso tra € 13.338,26 ed € 28.684,36 e un'incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il valore ISE, in corso di validità, deve essere riferito all'anno 2020.

Le domande dovranno pervenire entro il 20 luglio 2020 potranno essere consegnate a mano presso l'Area Assetto del Territorio via di Mezzo,45 – Barga, previo appuntamento, spedite tramite lettera raccomandata A/R, inviate tramite PEC all'indirizzo comune.barga@postacert.toscana.it, o tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comnedibarga.it.

Il bando e il modello di domanda si possono scaricare dal sito http://www.comune.barga.lu.it/

oppure ritirare previo appuntamento presso l'Area Assetto del Territorio, ufficio casa, via di Mezzo 45 - Barga .

Informazioni e maggiori dettagli sul bando - o appuntamenti per il ritiro e la consegna delle domande - possono essere richiesti all'Area Assetto del Territorio telefonando allo 0583/724732 o 0583/724726 (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9 alle ore 12) oppure inviando una e-mail all'indirizzo: m.ceccarelli@comunedibarga.it.