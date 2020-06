Barga



Campani: “Priorità riaprire le strade, poi chiederemo fondi per le zone colpite”

venerdì, 5 giugno 2020, 11:29

di viola pieroni

Il comune di Barga è stato uno dei più colpiti dal maltempo. Il sindaco, Caterina Campani, fa il punto della situazione nel suo territorio e spiega come molti luoghi di interesse pubblico abbiano riportato danni.



“Ci sono danni ingenti e frane ovunque – esordisce il primo cittadino -, in particolar modo nelle località montane come Tiglio e Pegnana. Molte case sono anche state allagate e le strade principali sono rimaste bloccate fino a tarda notte: Loppia è stata liberata, mentre la strada di Mologno ancora non è percorribile.”



“Come ormai già in molti sanno - continua il sindaco - il muraglione del campo sportivo di Barga e un pezzo delle mura del Duomo hanno ceduto sotto la forza della pioggia battente, quasi monsonica, di ieri sera; inoltre, anche il Teatro dei Differenti è stato allagato”.

“La nostra priorità ora – conclude Campani - è quella di riaprire tutte le strade e già in mattinata consegneremo un report alla provincia di Lucca in cui sono elencate le ripercussioni del maltempo nella nostra zona. Abbiamo anche allertato la regione e richiederemo dei fondi per ricostruire e risanare le zone colpite del territorio.”