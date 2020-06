Barga



Ciocco Open Day: bike, proposte enogastronomiche e tanto sport all’aria aperta

giovedì, 25 giugno 2020, 13:11

Bike, proposte enogastronomiche, solidarietà e tanto sport all’aria aperta, il tutto immersi nella natura e in sicurezza: è Il Ciocco OpenDay - Summer Edition, in programma domenica 28 giugno, dalle ore 10 alle ore 19 nei grandi spazi della Tenuta del Ciocco (ingresso libero).

A partire dalle ore 10 apertura gratuita al pubblico di tutte le strutture sportive: dal campo da calcio ai campi polivalenti, dalla pump track (circuito per bici, il più grande al coperto di questo tipo in Italia) ai sentieri Mtb per tutti i gusti e di ogni grado di difficoltà del Ciocco Bike Circle.

Chi vorrà potrà improvvisare una partita di pallone con la famiglia o gli amici o divertirsi su tracciati Enduro, Cross Country e Downhill in sella ad una Ebike a noleggio (per l’occasione gratuito) o di proprietà.

Sempre alle ore 10 ritrovo alla Locanda Alla Posta per la partenza del Trekking in Rosa, l’iniziativa benefica promossa dal Ciocco con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità di Barga e del Comune di Barga stesso: un trekking di due ore e mezza circa, che si concluderà con un brindisi al punto di partenza.

«Si tratta - afferma Marta Stefani Marcucci in rappresentanza del Ciocco – di un’escursione nel verde alla scoperta degli angoli nascosti della tenuta adatta a grandi e piccini. La quota d’iscrizione, a offerta libera, sarà devoluta al centro antiviolenza locale “Non ti scordar di te”, che ha come obiettivo principale quello di aiutare tutte quelle donne che ogni giorno subiscono maltrattamenti e soprusi, offrendo loro un punto di riferimento e sensibilizzando la cittadinanza su una tematica tanto delicata».

Da segnalare, alle ore 11, il taglio del nastro alla presenza delle autorità de Il Ciocco Bike & Gift Shop, un nuovo punto vendita dedicato agli appassionati di mountain bike, e non solo, nella piazzetta antistante il Renaissance Tuscany Resort.

In calendario anche visite guidate con partenza dalla Locanda Alla Posta alle strutture ricettive di recente ristrutturazione, come l’elegante Monteceneri Boutique Hotel e i caratteristici chalet in legno dagli arredi tailor made.

Per momenti all’insegna del relax, la Locanda Alla Posta, nella nuova area esterna del ristorante, nelle sale interne e sulla terrazza panoramica, proporrà a un prezzo speciale il menù degustazione estivo, e nell’area stadio non mancheranno stand enogastronomici.

Chi invece desiderasse esplorare il parco e godersi senza pensieri un pranzo all’aria aperta, potrà ordinare entro le ore 10.30 allo staff del ristorante un menù picnic take-away o con servizio delivery, raggiungere una delle suggestive radure dalla vista mozzafiato e rifocillarsi con un cestino ricco di prelibatezze e ingredienti scelti.

La giornata si concluderà allo stadio con musica dal vivo a partire dalle ore 17.

Per una migliore organizzazione, la prenotazione alle attività in programma è gradita: 0583 719401; info@ciocco.it – www.ciocco.it