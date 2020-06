Commissione Pari Opportunità: "Decreto Rilancio a sostegno delle famiglie"

Barga



lunedì, 8 giugno 2020, 09:43

Decreto Rilancio a sostegno delle famiglie

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga propone alla cittadinanza una sintesi delle importanti misure presenti all'interno del Decreto Rilancio a sostegno delle tante famiglie in difficoltà per via della chiusura delle scuole dovuta dalla crisi epidemiologica da Covid-19:

Congedo parentale

I dipendenti del settore privato che hanno figli fino ai 12 anni hanno diritto a 30 giorni di congedo riconosciuto al 50% da utilizzare fino al 31 luglio mentre per tutto il periodo di emergenza, i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere il proprio lavoro in modalità agile di smart working, purché non ci sia l’altro genitore a casa non lavoratore o beneficiario di altre misure di sostegno al reddito.

Bonus baby-sitting e permessi legge 104

Il bonus baby-sitting è stato innalzato dai 600 euro previsti in precedenza ai 1.200 euro attuali, In alternativa, sarà possibile utilizzare il bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

Nel caso di medici, infermieri e operatori sanitaria, l’ammontare del bonus si estende dai 1.000 euro previsti in precedenza a 2.000 euro;

i permessi relativi alla legge 104 sono stati aumentati a 12 giorni per i mesi di maggio e giugno 2020, i quali, se sommati ai 3 mesi canonici dei quali si dispone ogni mese, raggiungono un totale di 18 giorni; la NASpI e la DIS-COLL in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, sono state prorogate di altri 2 mesi; un’indennità mensile di 500 euro relativa al lavoro di colf e badanti.

Bonus vacanze

Il bonus vacanze consiste in un contributo economico che potrà essere speso in tutta Italia presso villaggi turistici, hotel, campeggi, Bed&Breakfast e agriturismi in possesso del codice Ateco 55. La somma è destinata alle famiglie che abbiano un Isee inferiore a 40.000 euro e potrà essere utilizzata nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. L’80% sarà erogato sotto forma di sconto, mentre il restante 20% sotto forma di detrazione dall’imposta sul reddito. Per quanto riguarda il valore effettivo del bonus, corrisponderà a: 150 euro per i single; 300 euro per le coppie; 500 euro per chi ha un figlio a carico.

Reddito di emergenza

Si tratta di una misura introdotta per sostenere le famiglie che hanno un reddito più basso.

La Commissione invita la cittadinanza a consultare il decreto sul sito del governo per conoscere tutti i dettagli ed i requisiti necessari per poter usufruire di queste agevolazioni:

www.governo.it/it/articolo/il-decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale/14623