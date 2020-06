Commissione, scelto il disegno che rappresenterà il "Tweed di Barga"

Altri articoli in Barga

giovedì, 4 giugno 2020, 17:52

La maggioranza del comune di Barga interviene in merito al botta e risposta tra il Pd locale e il gruppo di opposizione dichiarandosi in sintonia col pensiero del Partito Democratico

giovedì, 4 giugno 2020, 15:11

Teatro dei Differenti online per il suo affezionato pubblico. Arriva un quiz show sulla pagina Facebook: in premio dei biglietti per la prossima stagione di prosa. Fino al 7 giugno si può inviare la richiesta per partecipare al quiz alla mail cultura@comunedibarga.it

giovedì, 4 giugno 2020, 10:42

Arriva puntuale la risposta del gruppo consiliare di minoranza Barga, Progetto Comune, alle accuse del Partito Democratico locale che aveva definito i membri dell'opposizione: "gli scrocconi di idee di governance del territorio"

giovedì, 4 giugno 2020, 10:34

L'amministrazione comunale barghigiana risponde a Confesercenti dove aver accusato il comune di aver impedito lo svolgimento della fiera del 2 giugno “con motivi che non stanno né in cielo né in terra”

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:53

È di Filecchio il primo donatore di plasma guarito da Covid-19 del comune di Barga. Si tratta di un associato del locale gruppo Fratres, Simone Tomei (36 anni), musicista e insegnante noto nella montagna barghigiana soprattutto per la sua attività di organista

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:40

Con una nota velenosa, la segreteria comunale del Partito Democratico di Barga interviene in merito ad alcune dinamiche all'interno del consiglio comunale prendendo di mira l'opposizione