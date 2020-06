Barga



Consiglio, ritirata delibera su possibile proroga acconto IMU

sabato, 13 giugno 2020, 12:25

Al primo punto dell’ordine del giorno dell'ultimo consiglio comunale di Barga c'era il ritiro della delibera relativa alla possibilità di proroga dell’acconto IMU 2020.



"Come amministrazione - esordisce la giunta -, vista la situazione economica determinata dall’emergenza sanitaria Covid, volevamo usufruire della possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni ed interessi, per quei contribuenti, privati cittadini e attività commerciali, che hanno registrato difficoltà economiche. Ma il parere tecnico del segretario comunale e della responsabile dell’area finanziaria, a seguito della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n 5/DF del 08/06/2020 che esclude la possibilità per i comuni di deliberare interventi aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale e che evidenzia l’impossibilità per gli enti di rinunciare integralmente a sanzioni ed interessi, ci ha portato, a malincuore, a dover ritirare la delibera in questione".



"Molto dispiaciuti - spiega -, perchè in queste settimane ci avevamo lavorato, su nota IFEL che ha predisposto la bozza di delibera a cui ci siamo attenuti e di cui condividiamo le finalità in questo difficile momento. Se eventuali chiarimenti normativi ci consentissero di riproporla, immediatamente convocheremo un nuovo consiglio comunale. Si è votato poi l’adesione al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca e l’approvazione dello Schema di Convenzione e Regolamento, per l’ inserimento in rete della Casa Museo “Giovanni Pascoli”, del Museo Civico del territorio” Antonio Mordini” e del Museo Multimediale. E a seguire è stata votata la delibera per l’ adesione al Sistema Museale Tematico Case della Memoria in Toscana – I Grandi Personaggi, con Convenzione e Regolamento".



"Obiettivi, tra gli altri - afferma l'amministrazione -, quello di migliorare la gestione del sistema museale del territorio, di rafforzare l’ azione dei singoli Istituti, valorizzando I Musei facenti parte del sistema, tramite una stretta collaborazione per il coordinamento delle attività culturali, scientifiche, didattiche, di promozione, per migliorare la sostenibilità finanziaria ed elevare lo standard dei servizi".



Tra gli altri punti all'ordine del giono del consiglio anche l'interrogazione della minoranza avente ad oggetto “Situazione scuole medie per moduli scolastici”. "L’amministrazione - dichiara la giunta - ha risposto su relazione della provincia, che è l’ente competente su quell’edificio, che essa sta lavorando per renderlo fruibile, il più velocemente possibile, agli studenti, garantendo gli standard di sicurezza necessari. L’amministrazione continuerà a seguire l’ evolversi dei lavori e a sollecitare l’amministrazione provinciale affinchè I tempi siano rispettati. E ad impegnarsi a sollecitare l' avvio dei lavori e la loro conclusione per l' inizio dell' anno scolastico, imputando a loro le conseguenze di eventuali ritardi. In merito alla mozione presentata dalla minoranza su richiesta sospensione/rinvio dell’ incremento dell’ aliquota provinciale della TEFA. tutto il consiglio ribadisce l’ impegno a chiedere all’amministrazione provinciale di non aumentare la tassa. Quindi presa di posizione, da parte di tutto il consiglio, perchè la provincia non la applichi".

"Si è parlato poi di Barga Plastic Free - prosegue la giunta -, mozione presentata dal gruppo consiliare Progetto Comune relativa alle misure per la riduzione della plastica. Approvata la mozione del gruppo di maggioranza, che evidenzia tra I punti programmatici lo sviluppo del progetto “Comuni plastc-free”, con l’ introduzione di strumenti e buone pratiche. L’amministrazione esprime soddisfazione per la conclusione dell’ iter, condiviso con il gruppo di minoranza, che ha portato all’ insediamento dell’Osservatorio Rifiuti Zero il giorno 4 giugno 2020. Considera tale strumento essenziale per elaborare e promuovere progettazioni e buone pratiche oltre che necessario per il supporto alla partecipazione ad iniziative di respiro locale e nazionale. L’amministrazione si impegna a portare avanti progetti ed iniziative di rilevanza ambientale, oltre che la tematica del plastic free, proprio tramite l’Osservatorio, che è stato fortemente promosso, anche in considerazione del periodo storico in cui citroviamo, per il quale siamo chiamati a rispondere a problematcihe nuove, come lo smaltimento delle mascherine e dei guanti monouso".



"Una riflessione - conclude l'amministrazione - vogliamo farla sul basso numero di domande, di partecipazione al bando, ricevute, su un tema così sentito, che ci spinge ad impegnarci ancora di più nel “dare gambe” a questo progetto, credendo che il modo migliore per il raggiungimento dei risultati sia il coinvolgimento responsabile di tutti".