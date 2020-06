Barga



Donazione del Motoclub di Fornaci alla Misericordia

domenica, 14 giugno 2020, 18:54

di viola pieroni

“Siamo molto felici di aver compiuto questo piccolo gesto: per una piccola associazione come la nostra può sembrare grande, ma la beneficenza non è mai troppa": queste le parole di Milvio Sainati, presidente dell'associazione Moto Club di Fornaci di Barga, che ha donato assieme ai suoi colleghi mascherine, guanti, igienizzante, bombole di ossigeno e termoscanner alla Misericordia del Barghigiano.

L'associazione nata nel 1953 (ufficialmente nel 1955) è stata la promotrice della prima edizione del primo maggio a Fornaci nel lontano 1961, e da allora escluso qualche periodo non si è mai fermata: “Durante la scorsa riunione - continua a raccontare Milvio - ci è sorta l'idea di fare qualcosa di utile in questo periodo così difficile per tutti, e così abbiamo deciso di donare dispositivi di protezione individuale a chi è sempre stato in prima linea contro questo Virus. La presidente della misericordia, Maria Carla Andreozzi, ha espresso grande soddisfazione nell'assistere alla consegna dei beni da parte della nostra associazione: la cerimonia è stata senza dubbio breve ma intensa, con tre rappresentanti del Moto Club in veste simbolica, e mi ha fatto piacere vedere come fossero contenti i giovani volontari che ho incontrato. Ci hanno spiegato come soprattutto all'inizio sia stato difficile, vista la scarsità di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione: siamo felici di essere stati utili, anche se è giusto ribadire che siamo tutti convinti che la beneficenza non sia mai abbastanza.”