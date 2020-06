Barga



Farmacie, al via campagna informativa per vittime di stalking o violenza

martedì, 9 giugno 2020, 13:30

Nel comune di Barga prende il via l'importante campagna "1522" lanciata dal protocollo d’intesa firmato dall’ordine dei farmacisti e da Federfarma a livello nazionale e il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti per potenziare l’informazione rivolta alle donne vittime di violenza domestica e/o stalking in questo periodo di Coronavirus. Il ministero ha individuato la farmacia come un luogo di riferimento per la diffusione della campagna.



Come spiega la presidente della commissione pari opportunità del comune di Barga Sonia Ercolini: "Tutte le farmacie del nostro comune diventeranno, grazie a questo protocollo e soprattutto grazie alla grande sensibilità dei nostri farmacisti in merito a questa problematica, un punto di informazione per le donne che si trovano in difficoltà. Sarà esposta in ogni farmacia del nostro territorio una locandina informativa fornita dal ministero e su ogni scontrino apparirà il messaggio "se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522". Chiamando questo numero la donna sarà messa in contatto con il centro antiviolenza più vicino; nel nostro caso il CAV di Ponte di Campia, gestito dalla associazione "Non ti scordar di te", di cui potrà anche essere richiesto direttamente al banco materiale informativo. La presidente ringrazia, da parte di tutta la commissione, i farmacisti dottor Chiappa, dottor Mollica e dottor Simonini per la loro preziosa collaborazione e per essersi attivati subito per la realizzazione in pochi giorni di questa importante iniziativa".

Farmacia Chiappa Via G. Pascoli 22 Barga Tel. 0583 723102

Farmacia Simonini Via Canipaia 9 Barga Tel 0583 722700

Farmacia Mollica Via Nazionale 30 Ponte all'Ania tel 0583 709272

Farmacia Mollica Via Galileo 2 Fornaci di Barga tel 0583 75016

Farmacia Mollica Via della Stazione 27 Mologno tel 0583 710355