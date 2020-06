Barga



Kme, confronto sindacati-comune: "Riprendere dialogo con azienda per rispetto accordi"

martedì, 30 giugno 2020, 09:29

Si è tenuto martedì 23, presso la sala consiliare del comune di Barga, l'incontro fra l'amministrazione comunale per la quale erano presenti il sindaco Campani il vicesindaco Salotti e l'assessore alle attività produttive Romagnoli, e le OO.SS provinciali rappresentati da Saisi per UILM (UIL) Rossi per FIOM, (CGIL) Casotti per FIM (CISL) oltre a rappresentanti delle RSU aziendali.



All'ordine del giorno del tavolo oltre alla ripresa del dialogo tra comune e i rappresentanti dei lavoratori, la situazione lavorativa di KME Italy e EM Moulds alla luce dei diversi articoli apparsi di recente sulla stampa. I sindacati hanno espresso preoccupazione per la situazione attuale e per il futuro che ad oggi risulta molto incerto, visto il drastico calo degli ordini e una crisi pesante sia per la produzione di lingottiere (legato principalmente alla crisi dell'acciaio) che dei laminati.



Il budget approvato risulta molto più basso rispetto alle potenzialità che invece potrebbe avere lo stabilimento e adesso con questa emergenza si è ulteriormente aggravato. L'accordo con il CNR stipulato durante il periodo di emergenza oltre ad essere molto importante qualora ci fosse l'industrializzazione di questi prodotti non interesserebbero lo stabilimento di Fornaci non apportando ulteriori incrementi di produzione.



I sindacati inoltre chiedono all'amministrazione comunale di dar seguito alle convenzioni stipulate con l'azienda per l'impiego di lavoratori Kme in supporto alle necessità dei comuni convenzione che è stata rinnovata nel corso del 2019 e interrotta a causa dell'emergenza. Gli amministratori confermano tale volontà, precisando che già nei prossimi giorni i lavoratori saranno nuovamente impiegati.



Al termine dell'incontro i sindacati esprimono la necessità di una ripresa anche del dialogo fra amministrazione e Kme per avere dai vertici dell'azienda un quadro sulla situazione lavorativa oltre che chiedere a gran voce il rispetto degli accordi sindacali stipulati.