Barga



La maggioranza: "Siamo in linea col pensiero del Pd"

giovedì, 4 giugno 2020, 17:52

La maggioranza del comune di Barga interviene in merito al botta e risposta tra il Pd locale e il gruppo di opposizione dichiarandosi in sintonia col pensiero del Partito Democratico.



"Ci teniamo a ribadire - esordisce il capogruppo di maggioranza Maresa Andreotti - di essere perfettamente in linea con il pensiero del Pd comunale: anche alla luce del fatto, che, proprio oggi, si terrà l'insediamento dell'Osservatorio Rifiuti Zero, che ha tra le sue finalità l'applicazione di buone pratiche per la riduzione dell'utilizzo della plastica".



"Quindi - afferma il capogruppo -, così come evidenziato dall'Unione Comunale PD, alquanto fuori tempo, dal nostro punto di vista, proporre una mozione su Comune Plastic Free all'OdG del consiglio comunale di oggi. Ci teniamo, inoltre, a precisare, che, nei giorni scorsi, è stato proprio il gruppo consiliare di minoranza a cercare di ritardare la costituzione dell'Osservatorio stesso, rimettendo in discussione un banale criterio di esclusione per la partecipazione al bando. Bando che - conclude - è stato elaborato insieme al rappresentante della minoranza, da loro designato e successivamente approvato in consiglio comunale all'unanimità".