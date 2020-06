Barga



Maltempo, Consorzio in azione in Valle del Serchio

venerdì, 5 giugno 2020, 14:36

Dopo le piogge della nottata, il Consorzio 1 Toscana Nord è immediatamente in azione, in particolare nella Valle del Serchio: una delle aree del comprensorio maggiormente colpita dall’evento alluvionale.



“Su incarico del Genio Civile, e in accordo con le amministrazioni comunali, abbiamo avviato tre somme urgenze - spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi - Sul Rio Chitarrino (sia zona industriale di Barga, sia sul fosso che attraversa la strada per Tiglio) e sul Rio Maggiore (a Cutigliano, sulla strada per Melo a Rivoreta), ci siamo attivati per rimuovere l’enorme materiale, in particolare legname e inerte, che si è accumulato in alveo: occorre procedere in fretta, per ripristinare il corretto deflusso delle acque prima di eventuali nuove piogge”.



I tecnici consortili, assieme a quelli del Genio Civile e dei Comuni, stanno inoltre provvedendo alla ricognizione di numerose aree del territorio, per verificare lo stato dei corsi d’acqua: ulteriori interventi sono tutt’altro che esclusi.