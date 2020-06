Barga



Marco Pardini presenta a Barga il suo nuovo libro

giovedì, 18 giugno 2020, 12:41

Un’estate all’insegna dei libri. Sotto il titolo Voltiamo pagina – Letture barghigiane si terrà una lunga serie di incontri letterari e culturali che accompagneranno gli appassionati durante quest'estate fino a tutto il mese di settembre. Barga infatti ha avuto in questi anni anche il riconoscimenti nazionale di “Città che legge”.

Si tratterà di appuntamenti all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti Covid19, che troveranno cornice nel giardino di Villa Gherardi e, nel centro storico, nella suggestiva Piazza San Felice. Tanti i libri che verranno presentati, con cadenza settimanale, che potranno sicuramente incontrare i diversi gusti degli appassionati di lettura; narrativa, storia locale, noir, gialli e tanto altro.

Il via giovedì prossimo, 25 giugno, quando alle ore 18, nel giardino di Villa Gherardi a Barga arriverà un volto molto conosciuto anche per le sue trasmissioni sull’emittente NOITV dedicate alla natura e alle erbe: Marco Pardini. Il libro, appena pubblicato per la casa editrice Maria Pacini Fazzi e definito dall’autore come il suo primo romanzo erboristico, si intitola Il Piantastorie e accompagna il lettore come di consueto fra arte, natura, storia e tradizioni popolari in un viaggio fra spazio e tempo.

Marco Pardini è un noto studioso esperto di etnomedicina ed etnobotanica. Nato a Casoli di Camaiore è il Presidente ed uno dei fondatori dell’Associazione Culturale Il Cerchio di Pietre che ha sede a Viareggio e che si occupa di rivalutare ed approfondire gli aspetti delle antiche spiritualità, le conoscenze medico-magiche e le vie iniziatiche di un tempo. Laureato in Lettere con indirizzo storico-archeologico e in antropologia culturale, esperto di filosofie orientali, di tecniche bio-energetiche, usi e costumi di popoli perduti, lingue morte e gesti arcani.

Un appuntamento da non mancare quello di Barga per ascoltare affascinati, come lui stesso ci ha abituato in tv, le sue narrazioni.

Tutti gli eventi culturali di Voltiamo pagina – Letture barghigiane nascono dalla collaborazione fra Comune di Barga, Tra le Righe Libri, Proloco Barga, UNITRE Barga, Associazione Cento Lumi.

L’accesso all’evento è libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo la presentazione verrà rinviata.