Montemagni e Pellegrinotti (Lega): "Barga, la chiusura di una banca crea continui disagi ai clienti"

lunedì, 22 giugno 2020, 13:55

Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario della sezione Mediavalle-Garfagnana della Lega, intervengono sui disagi causati dalla chiusura di una banca a Barga.



"Da mesi i clienti di una banca ubicata a Barga - affermano - sono costretti a spostarsi a Fornaci, poichè l'istituto, causa l'emergenza Covid-19, ha chiuso gli sportelli."



"Un disagio non da poco - proseguono gli esponenti leghisti - poichè non tutti, pensiamo magari alle persone più anziane, hanno i mezzi per recarsi all'altro istituto. Una situazione, dunque, che si è fatta via via più complicata col passare dei giorni e riteniamo che chi di dovere si debba, a questo punto, attivare tempestivamente per risolvere tale problematica. Quantomeno, se ci sono difficoltà organizzative, si potrebbe pensare ad un'apertura almeno parziale durante la settimana, ma inibirla del tutto alla clientela è davvero inaccettabile."



"Auspichiamo, quindi - concludono Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti - che i tanti appelli, a cui ci uniamo, provenienti da più parti, spingano la direzione della banca a trovare una soluzione adeguata, rispettando ovviamente tutte le norme di sicurezza, permettendo, così, alle persone di poter usufruire di questo essenziale servizio."