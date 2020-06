Barga



Nasce "My Tourist App", una piattaforma per il turismo

martedì, 23 giugno 2020, 16:13

Un'unica piattaforma per racchiudere tutte le APP turistiche del territorio. MyTouristAPP, gia' disponibile online, nasce come evoluzione del precedente progetto Art Cache (l'arte nascosta dei piccoli borghi). La vera svolta, adesso e' nell'aver aperto a chiunque la possibilita' di realizzare un'app turistica, senza saper programmare: con MyTouristAPP, infatti, sono gli utenti stessi, come le amministrazioni comunali, le associazioni di promozione del territorio, gli operatori del turismo e perfino i singoli cittadini, a creare l’applicazione turistica del proprio territorio. Con MyTouristAPP e' possibile promuovere il territorio mettendo online applicazioni in breve tempo ed emergere nel mercato delle offerte turistiche attraverso un canale innovativo. Allo stesso tempo con MyTouristAPP si offre ai turisti un’app gratuita, fruibile attraverso la rete, da usare in autonomia per scoprire il territorio.



Come funziona MyTouristAPP? Per iniziare a creare, e' sufficiente registrarsi sulla piattaforma. L'utente sara' in grado di mettere online l'APP in pochissimo tempo per mezzo di un semplice ed intuitivo procedimento di creazione che non richiede di saper programmare. Decine le categorie attualmente disponibili per i punti d'interesse: arte, storia, musei, religione, natura, tappa itinerario, outdoor, rifugi, agriturismo, bar, gelaterie, ristoranti, hotel, teatri e molti altri. Cosa si puo' fare con MyTouristAPP per promuovere il nostro territorio? – APP turistica ufficiale di un comune o insieme di comuni; – l'APP di un itinerario; – Guide interattive del territorio; – Database del patrimonio culturale; – e molto altro ancora. Basta quindi a miriadi di piccoli progetti, ognuno col proprio sito web e APP, sparsi qua e la su internet; spazio ad un'unica piattaforma capace di raccogliere tutte le APP e metterle in connessione virtuosa tra loro, oltretutto con notevole risparmio di costi di realizzazione nell'ordine di migliaia di euro per progetto.



Al momento MyTouristAPP comprende oltre 160 punti d'interesse censiti ed e’ gia' oggi quindi, probabilmente, il database del patrimonio culturale piu' vasto delle nostre zone. Su MyTouristAPP sono gia' attive applicazioni turistiche per i comuni di Barga, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e Suvereto (LI); altri comuni toscani stanno gia' lavorando alla pubblicazione delle loro APP che saranno disponibili a breve.



L'invito e' rivolto a tutti gli enti, le associazioni, gli operatori turistici e i cittadini interessati allo sviluppo turistico del proprio territorio: Registratevi grautitamente per creare la vostra APP turistica a km zero! Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale: www.mytouristapp.it o scrivete a: info@mytouristapp.it