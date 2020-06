Barga



Online il quiz show dedicato al Teatro dei Differenti

giovedì, 4 giugno 2020, 15:11

Teatro dei Differenti online per il suo affezionato pubblico. Arriva un quiz show sulla pagina Facebook: in premio dei biglietti per la prossima stagione di prosa. Fino al 7 giugno si può inviare la richiesta per partecipare al quiz alla mail cultura@comunedibarga.it

Appuntamento mercoledì 10 giugno, alle ore 21:15, quando andrà in onda a Barga, sulla pagina Facebook ufficiale del Teatro dei Differenti, FTS On Air, un quiz show che nasce con l’idea di far rivivere gli spazi dei teatri toscani raggiungendo l’affezionato pubblico online dopo la lunga chiusura in seguito dell’emergenza sanitaria in corso.

La prima puntata dell’iniziativa, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Barga, e realizzata a cura di Teatronline, la pagina d’informazione teatrale a cura di Stefano Cosimini, Simone Gonnelli e Francesco Tomei, progetto giornalistico che ormai da tre anni racconta sui social la vita del teatro toscano. Gli autori ci raccontano il loro intento: «Vogliamo farvi sentire la nostra vicinanza in questo periodo così difficile e se per il momento non è possibile tornare a fare teatro sul palcoscenico, abbiamo trovato grazie alla collaborazione del Comune di Barga e di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus questa modalità per parlare non solo di teatro ma anche di cultura, facendo online uno show che possa essere divertente e vivace».

Tre concorrenti fra i cittadini del Comune di Barga e gli abbonati del Teatro dei Differenti si sfideranno in un quiz tutto dedicato alla cultura, allo spettacolo e alla curiosità e alle bellezze artistiche e naturali del nostro territorio. Molti saranno gli ospiti che interverranno durante la diretta, artisti e personalità che all’interno del nostro Comune si occupano di cultura.

In palio per il vincitore, ci saranno n. 2 biglietti gratuiti per la prossima stagione teatrale di prosa 2020/2021 che grazie ai lavori in corso fra Comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus ci auguriamo che possa partire quanto prima, nel rispetto delle normative di sicurezza che verranno nei prossimi mesi.

Ricordiamo che è ancora possibile, fino al 7 giugno p.v., avere maggiori informazioni per inviare la vs richiesta di partecipazione al programma in qualità di concorrente mandando una mail all’indirizzo cultura@comunedibarga.it

Consultabile anche un Link al trailer: https://www.facebook.com/teatrodeidifferenti.barga/videos/552240605375681/