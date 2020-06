Barga



Pasti take-away: parte progetto estivo nel centro storico di Barga

martedì, 30 giugno 2020, 12:39

Da giovedì 2 luglio partirà a Barga il progetto “Mangiaggiro Take Away Barga" nel centro storico. Ispiratrice del tutto la pandemia covid-19, le nuove misure e le nuove abitudini, anche, per consumare i pasti, non più dentro ma fuori da locali, sia a casa che all’aperto, utilizzando il servizio da asporto che molti bar e ristoranti stanno già da tempo proponendo.

L'amministrazione comunale di Barga proprio per favorire il lavoro dei tanti locali barghigiani, dentro e fuori l’antico Castello, ha predisposto un progetto per ospitare tutti i consumatori di take away. Tre piazze di Barga Vecchia, l’ Orto della Misericordia di Piazza San Felice, la Terrazza Museo Stanze della Memoria ed i Giardini “Belvedere” (conservatorio di Santa Elisabetta), saranno allestite con tavoli, sedie e materiale per la sanificazione, per ospitare coloro che vorranno consumare i pasti da asporto.

“Puntiamo molto sulla collaborazione e sul senso di responsabilità della gente - dice Maresa Andreotti, che si è occupata della realizzazione del progetto - in ogni piazza sarà ben visibile il Regolamento a cui attenersi, ognuno dovrà sanificare il proprio tavolo e differenziare i rifiuti negli appositi contenitori, con massimo rispetto dell'ambiente. Ma ci pare una bella idea per venire incontro alla nuova tendenza del mangiare all’aperto, scaturita dall’emergenza sanitaria e al tempo stesso, per dare supporto alle nostre attività”.



Il sindaco e la consigliera Andreotti, a nome dell'amministrazione comunale, ci tengono a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato ad allestire ed abbellire le piazze: Arciconfraternita di Misericordia, ProLoco di Filecchio e le Donne di Barga e tutti gli esercenti che hanno volentieri sposato l’ idea.