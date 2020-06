Barga



Pd Barga all'attacco: "La minoranza "scrocca" idee di governance del territorio"

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:40

Con una nota velenosa, la segreteria comunale del Partito Democratico di Barga interviene in merito ad alcune dinamiche all'interno del consiglio comunale prendendo di mira l'opposizione.



"Ultimamente - esordisce il Pd -, nella ordinaria dialettica del consiglio comunale di Barga, si verificano, con frequenza crescente, episodi che indicano, come nella minoranza, siano sempre più presenti quelli che potremmo chiamare "gli scrocconi di idee di governance del territorio."



"Ora - incalza il Partito Democratico -, non crediamo che sia necessario spiegare il significato del suddetto termine, sta di fatto che la maggioranza pone all'ordine del giorno un progetto, una iniziativa, in linea con il programma politico risultato vincente alle elezioni, e la minoranza che fa? Per avere un minimo di “visibilità”, a cui il capogruppo tiene tanto, scimmiotta una proposta più o meno analoga, con il solo scopo di andare, il giorno dopo il consiglio comunale, da una testata giornalistica affermando che con la loro proposta hanno inchiodato la maggioranza (sic)".



"La cartina di tornasole di questa furbizia? - attacca il Pd barghigiano - Il 25 aprile, quando il gruppo "Progetto Comune" ha forzato la disposizione prefettizia che non consentiva spostamenti per il Covid-19 e ha messo in piedi una iniziativa alternativa a quella “legale” dell’amministrazione. Beh, uno dice: poco male, la profonda pulsione antifascista di questo gruppo lo ha portato ad esagerare; poi uno si va a leggere il programma elettorale di "Progetto Comune" e in nessuna delle otto paginette la parola "antifascismo" compare. Volete un esempio più recente? Da mesi la maggioranza lavora per istituire la commissione rifiuti zero che sarà operativa tra pochi giorni; in questi casi una minoranza preparata è logico che proponga un contributo migliorativo o un'alternativa. Probabilmente "Progetto Comune" aveva così tante iniziative in mente che, non sapendo quale scegliere, ha ricalcato la proposta del programma Campani sul plastic free, sbandierando il tutto sui giornali e presentando un ordine del giorno. E' un po' come dire: idee migliori e diverse dalle vostre proprio non ne abbiamo quindi presentiamo quelle del vostro programma elettorale".



"Sperando di sollecitarli ad avere un po' più di originalità e di idee innovative - conclude il Pd -, ci auguriamo che si ponga fine a questo patetico teatrino, anche perché una domanda lecita da porsi potrebbe essere: "se avessero vinto da chi avrebbero copiato?"